Россия поставила рекорд по поставкам нефтепродуктов по морю

Kpler: Россия поставила рекорд по поставкам нефтепродуктов морем на фоне эмбарго Евросоюза

В марте российские компании поставили рекордный объем нефтепродуктов по морю. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 31,2 процента, достигнут показатель в 3,13 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитического агентства Kpler пишут «Ведомости».

Такой результат зафиксирован на фоне вступления в силу западных санкций — эмбарго Евросоюза и потолка цен, который, помимо ЕС, поддержали страны G7. Одной из причин рекорда стало резкое падение поставок в феврале из-за штормовой погоды на Черном море, поэтому частично речь идет о реализации отложенного спроса.

Главными покупателями российских нефтепродуктов после потери европейского рынка стали Турция, Бразилия, страны Азии и Африки. Так, в отношении дизельного топлива на Турцию пришлось 440 тысячи баррелей в сутки, на Бразилию — 112,4 тысячи, на Ливию — 68,4 тысячи, на Марокко — 63,7 тысячи. Еще 271,5 тысячи баррелей в сутки поставлено в неизвестном направлении.

Больше всего российского бензина закупили ОАЭ — 59,4 тысячи баррелей в сутки, далее идут Нигерия (52,6 тысячи), Сингапур (13,4 тысячи), Индия (11,2 тысячи), Гана (10,5 тысячи), Ливия (10 тысяч) и Марокко (9,3 тысячи). Направления поставок еще 23,3 тысячи баррелей в сутки осталась неизвестными.

По оценке управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, в апреле и мае экспорт российских нефтепродуктов снизится до 2,6-2,7 миллиона баррелей в сутки из-за сокращения добычи нефти, на которое добровольно пошла Россия, и начала сезона ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Она также указала, что ключевую роль в объемах экспорта играет поиск новых регионов для сбыта топлива. В настоящее время экспорт ориентирован на Ближний Восток, Северную Африку и европейское Средиземноморье, откуда топливо в дальнейшем может идти в Азию. В свою очередь старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит не исключает, что российские переработчики смогли найти серые схемы, чтобы с помощью перекупщиков поставлять топливо в Европу за меньшие деньги.

Ранее сообщалось, что в марте Россия экспортировала в Сингапур и Малайзию рекордные объемы мазута и вакуумного газойля (продукт перегонки мазута для дальнейшей переработки).