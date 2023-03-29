Россия поставила рекордные объемы мазута в две азиатские страны

Reuters: в марте Сингапур и Малайзия рекордно нарастили поставки мазута из России

В текущем месяце Россия экспортировала в Сингапур и Малайзию рекордные объемы мазута и вакуумного газойля (продукт перегонки мазута для дальнейшей переработки) — отгрузки по итогам марта превысили 1,1 миллиона тонн. Аналогичные объемы поступают на рынок из ОАЭ, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Из указанных объемов около 350-400 тысяч тонн мазута и вакуумного газойля могут впоследствии быть направлены в Турцию. Также Россия наращивает поставки в один из крупнейших в мире логистических центров Ближнего Востока — в порт Фуджейра в марте будет поставлено как минимум 300 тысяч тонн российских нефтепродуктов. В то же время отгрузки из России в Индию в текущем месяце резко упали, составив менее 100 тысяч тонн.

Агентство отмечает, что поставки российских нефтепродуктов пополнили и так перенасыщенные азиатские рынки. В целом экспорт данных видов сырья может стать максимальным с октября прошлого года и достигнуть более 4,5 миллиона тонн. Сейчас трейдеры пытаются избавиться от грузов, поставки которых были задержаны в феврале из-за неблагоприятной погоды.

На фоне начала военных действий на Украине Евросоюз и страны G7 ввели ряд ограничений против российских энергоресурсов. Так, 5 февраля в силу вступило эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России. Вместе с ним ЕС и страны G7 ввели два ценовых потолка — 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут).

Новые санкции Запада в отношении российских энергоресурсов были призваны сократить доходы России. В феврале поступления в российский бюджет от продажи нефти и газа упали на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. На этом фоне дефицит федерального бюджета с января превысил запланированный по итогам всего 2023 года. Уже к концу первого квартала дефицит превысил четыре триллиона рублей.