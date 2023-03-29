Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:07, 29 марта 2023Экономика

Россия поставила рекордные объемы мазута в две азиатские страны

Reuters: в марте Сингапур и Малайзия рекордно нарастили поставки мазута из России

Фото: Then Chih Wey / Xinhua / Globallookpress.com

В текущем месяце Россия экспортировала в Сингапур и Малайзию рекордные объемы мазута и вакуумного газойля (продукт перегонки мазута для дальнейшей переработки) — отгрузки по итогам марта превысили 1,1 миллиона тонн. Аналогичные объемы поступают на рынок из ОАЭ, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Из указанных объемов около 350-400 тысяч тонн мазута и вакуумного газойля могут впоследствии быть направлены в Турцию. Также Россия наращивает поставки в один из крупнейших в мире логистических центров Ближнего Востока — в порт Фуджейра в марте будет поставлено как минимум 300 тысяч тонн российских нефтепродуктов. В то же время отгрузки из России в Индию в текущем месяце резко упали, составив менее 100 тысяч тонн.

Агентство отмечает, что поставки российских нефтепродуктов пополнили и так перенасыщенные азиатские рынки. В целом экспорт данных видов сырья может стать максимальным с октября прошлого года и достигнуть более 4,5 миллиона тонн. Сейчас трейдеры пытаются избавиться от грузов, поставки которых были задержаны в феврале из-за неблагоприятной погоды.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

На фоне начала военных действий на Украине Евросоюз и страны G7 ввели ряд ограничений против российских энергоресурсов. Так, 5 февраля в силу вступило эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России. Вместе с ним ЕС и страны G7 ввели два ценовых потолка — 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут).

Новые санкции Запада в отношении российских энергоресурсов были призваны сократить доходы России. В феврале поступления в российский бюджет от продажи нефти и газа упали на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. На этом фоне дефицит федерального бюджета с января превысил запланированный по итогам всего 2023 года. Уже к концу первого квартала дефицит превысил четыре триллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Путин принял отставку губернатора российского региона
Появились подробности о сбитом в Крыму беспилотнике
В США заявили о получении Киевом лишь 20 процентов выделяемой помощи
Росгвардейцы разминировали дорогу и ликвидировали схрон с оружием в ДНР
Двух врио замгубернатора Брянской области задержали за получение крупных взяток
Глава Крыма сообщил о сбитом в регионе беспилотнике
Стало известно о ковровых бомбардировках ВСУ в боях за Рубежное и Северодонецк
Футболиста лишили капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции
Блогерша с прыщами на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости
Жители Крыма сообщили о взрыве на полуострове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.