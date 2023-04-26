Власти назвали долю перенаправленной российской нефти из Европы в Азию

Вице-премьер Новак: Россия перенаправила около 20% нефти, поставляемой в Европу, в Азию

После начала спецоперации на Украине Россия начала диверсифицировать поставки энергоносителей. В частности, экспорт нефти, ранее поставляемой в Европу, был на 20 процентов перенаправлен в Индию, Китай и другие страны. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак, пишет «Интерфакс».

«Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки», — констатировал он. Новак добавил, что общий баланс спроса и предложения на нефть не изменился.

В отношении газа властями было принято решение сократить поставки. Часть объемов Россия также перенаправила в Азию. В частности, экспорт газа в Китай в 2022 году вырос на 50 процентов, отметил Новак.

Серьезно перестроить логистические цепочки стране пришлось после введения эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и нефтепродуктов, а также после вступления в силу ценового потолка со стороны стран G7, Австралии и других. Однако в России считают, что выпавшие объемы удалось полностью диверсифицировать, и продажи не снизились.

При этом в Минэнерго страны ожидают, что в 2023 году добыча нефти и газа в стране снизится. Производство сократится в том числе из-за отказа Европы от российского газа.