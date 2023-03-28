В России похвастались успехами в поставках нефти после эмбарго ЕС

Глава Минэнерго: Россия полностью перенаправила поставки нефти после эмбарго ЕС и G7

Россия полностью диверсифицировала экспорт нефти и нефтепродуктов после введения эмбарго Евросоюза и стран G7, похвастался глава Минэнерго Николай Шульгинов. Его цитирует ТАСС.

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло», — заявил об успехах противостояния санкциям он.

При этом в министерстве ожидают, что в 2023 году добыча нефти и газа в стране снизится. Производство сократится в том числе из-за отказа Европы от российского газа.

ЕС запретил поставки российской нефти с 5 декабря 2022 года. Одновременно с ним вступил в силу потолок цен Евросоюза, G7, Австралии и других стран на уровне 60 долларов за баррель. Спустя три месяца, с 5 февраля, начало действовать эмбарго на импорт российских нефтепродуктов.

Новые санкции Запада в отношении российских энергоресурсов были призваны сократить доходы страны. В феврале поступления в российский бюджет от продажи нефти и газа упали на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. На этом фоне дефицит федерального бюджета с января превысил запланированный по итогам всего 2023 года. В марте Минфин ожидает, что бюджет недополучит 132,1 миллиарда рублей, что станет максимальным показателем с момента вступления в силу санкций.