Стало известно об убытках НПЗ в Европе из-за ограничений на российскую нефть

Bloomberg: НПЗ в Европе и Азии несут убытки из-за ограничений на российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Европе и Азии несут значительные убытки из-за ограничений на закупку российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что из-за санкций предприятия вынуждены приобретать более дорогое сырье на Ближнем Востоке, это сокращает прибыль от продажи нефтепродуктов до минимума.

Агентство отмечает, что Индия и Китай продолжают закупать российскую нефть по более выгодным ценам, что позволяет им сохранить прибыль.

Глава компании CMarkits Юсеф Эльшаммари заявил, что дисконт на российскую нефть демонстрирует победивших и проигравших в этой ситуации, поскольку переработка нефти, купленной со скидкой, и продажа нефтепродуктов на мировом рынке является экономическим преимуществом.

Эмбарго Европейского союза на ввоз и транспортировку морем нефти из России вступило в силу 5 декабря 2022 года. Тогда же начал действовать запрет на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.