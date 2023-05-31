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17:43, 31 мая 2023Экономика

Индия закупилась российской нефтью

Индия нарастила импорт российской нефти в 14 раз

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В 2023 финансовом году импорт сырой нефть из России в Индию вырос в 14 раз. Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на годовой отчет Резервного банка Индии.

Общий объем импорта вырос до 162,2 миллиарда долларов. Это произошло за счет того, что местные нефтеперерабатывающие заводы получили доступ к большим объемам российской сырой нефти по сильно сниженным ценам. В итоге Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в страну.

Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель.

По оценкам аналитиков, Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу с результатом 360 тысяч баррелей в сутки. Его позволит достигнуть продолжающееся увеличение закупок российской нефти, которые превысят два миллиона баррелей в сутки. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже назвал продажу в страны ЕС бензина или дизельного топлива, произведенного из российского сырья, обходом санкций и предложил задействовать механизмы на уровне национальных правительств.

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    Платон Щукин
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