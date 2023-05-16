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10:19, 16 мая 2023Экономика

В Европе предложили принять меры против заработка Индией на российской нефти

Боррель назвал продажу Индией топлива из российской нефти в страны Европы обходом санкций

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Евросоюз должен принять меры против того способа заработка на российской нефти, который используют индийские предприятия. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он назвал продажу в страны ЕС бензина или дизельного топлива, произведенного из российского сырья, обходом санкций и предложил задействовать механизмы на уровне национальных правительств. Речь идет о том, чтобы смотреть, какие компании платят за продукты переработки предположительно российского сырья.

Таким образом, давление предлагается не с помощью санкций в отношении самой Индии. Более того, Боррель назвал нормальной практику закупки индийскими заводами российской нефти.

Евросоюз ввел эмбарго на поставку топлива из России с 5 февраля. Одновременно вместе со странами G7 вступил в силу потолок цен на нефтепродукты российского происхождения. Главной целью санкций заявлялось не прекращение поставок российского бензина и дизеля на мировой рынок, а снижение доходов Москвы.

Индия стала главным бенефициаром новых санкций. С одной стороны, ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) следят за тем, чтобы не покупать сырье дороже потолка в 60 долларов за баррель, но, с другой, активно экспортируют топливо по рыночным ценам.

В свою очередь проблемы с доходами начали возникать у европейских предприятий, которые вынуждены использовать более дорогую нефть, но ради конкуренции с поставками из Индии снижать цены. В результате, по оценкам Reuters, в апреле прибыль от переработки барреля нефти марки Brent на НПЗ в странах ЕС опустилась в апреле до минимума с января 2022 года, примерно на 71 процент, до 3,56 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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