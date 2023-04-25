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14:13, 25 апреля 2023Экономика

Прибыль нефтеперерабатывающих заводов в мире упала из-за дешевой нефти из России

Reuters: прибыль мировых НПЗ упала из-за поставок дешевой нефти из России

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Прибыль нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по всему миру упала на фоне поставок дешевой нефти из России. Об этом сообщает Reuters.

Ожидалось, что после введения западных санкций на российскую нефть и нефтепродукты их поставки сократятся. Однако Россия сохраняет экспорт нефти со скидкой в Китай и Индию на высоком уровне, что позволило их НПЗ выйти на рекордные объемы производства в марте. Резкое увеличение поставок из этих двух стран сделало нефтепереработку по всему миру менее прибыльной.

Кроме того, в этом году вводится в эксплуатацию несколько новых нефтеперерабатывающих комплексов на Ближнем Востоке и в КНР, что дополнительно увеличит предложение нефтепродуктов на мировом рынке. Что касается Европы, там маржу от производства еще больше снизили высокие показатели импорта готового топлива, а также возобновление работы французских НПЗ после забастовок.

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По оценкам Reuters, при производстве дизеля в ЕС маржа упала вдвое по сравнению с февралем, до 13,70 доллара за баррель — самого низкого уровня с февраля 2022 года. Маржа от производства газойля в Азии в апреле снизилась на 31 процент, до минимума с января 2022 года и составила около 14 долларов за баррель. Прибыль от переработки барреля нефти марки Brent на европейских НПЗ опустилась в апреле до минимума с января 2022 года, примерно на 71 процент, до 3,56 доллара за баррель. Рентабельность переработки в Азии за месяц упала на 57 процентов, до 2,54 доллара за баррель, в том числе на фоне роста запасов топлива.

Как сообщала аналитическая компания Kpler, в 2022 году экспорт нефти из России в Китай и Индию достиг рекордного уровня. В 2023 году он остался высоким вопреки санкциям. Международное энергетическое агентство (МЭА) в марте заявило о рекордных поставках — по сравнению с февралем экспорт российской нефти вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки, до 8,1 миллиона.

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Влада Горячева
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