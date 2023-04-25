Прибыль нефтеперерабатывающих заводов в мире упала из-за дешевой нефти из России

Reuters: прибыль мировых НПЗ упала из-за поставок дешевой нефти из России

Прибыль нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по всему миру упала на фоне поставок дешевой нефти из России. Об этом сообщает Reuters.

Ожидалось, что после введения западных санкций на российскую нефть и нефтепродукты их поставки сократятся. Однако Россия сохраняет экспорт нефти со скидкой в Китай и Индию на высоком уровне, что позволило их НПЗ выйти на рекордные объемы производства в марте. Резкое увеличение поставок из этих двух стран сделало нефтепереработку по всему миру менее прибыльной.

Кроме того, в этом году вводится в эксплуатацию несколько новых нефтеперерабатывающих комплексов на Ближнем Востоке и в КНР, что дополнительно увеличит предложение нефтепродуктов на мировом рынке. Что касается Европы, там маржу от производства еще больше снизили высокие показатели импорта готового топлива, а также возобновление работы французских НПЗ после забастовок.

По оценкам Reuters, при производстве дизеля в ЕС маржа упала вдвое по сравнению с февралем, до 13,70 доллара за баррель — самого низкого уровня с февраля 2022 года. Маржа от производства газойля в Азии в апреле снизилась на 31 процент, до минимума с января 2022 года и составила около 14 долларов за баррель. Прибыль от переработки барреля нефти марки Brent на европейских НПЗ опустилась в апреле до минимума с января 2022 года, примерно на 71 процент, до 3,56 доллара за баррель. Рентабельность переработки в Азии за месяц упала на 57 процентов, до 2,54 доллара за баррель, в том числе на фоне роста запасов топлива.

Как сообщала аналитическая компания Kpler, в 2022 году экспорт нефти из России в Китай и Индию достиг рекордного уровня. В 2023 году он остался высоким вопреки санкциям. Международное энергетическое агентство (МЭА) в марте заявило о рекордных поставках — по сравнению с февралем экспорт российской нефти вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки, до 8,1 миллиона.