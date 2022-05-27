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Поставки российской нефти в Индию и Китай достигли рекорда

Индия и Китай в апреле купили рекордные объемы российской нефти

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рекордный объем российской нефти находится на борту танкеров, причем беспрецедентные объемы направляются в Индию и Китай, пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель нефти в апреле. Китай и Индия скупили у России миллионы баррелей сырья, чтобы воспользоваться огромными скидками. По словам старшего нефтяного аналитика Kpler в Сингапуре Джейн Се, совокупные поставки российской нефти для двух крупнейших покупателей в Азии, достигли рекордных значений в апреле, в основном благодаря увеличению закупок Индией.

Brent от TradingView

По данным Kpler, на 26 мая на танкерах находилось около 57 миллионов ​​баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO, а в конце февраля — всего 19 миллионов баррелей Urals и 5,7 миллиона баррелей ESPO.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскрыл ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день.

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Платон Щукин
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