В ЕС раскрыли прибыль России от продажи нефти и газа за рубеж

Еврокомиссар Бретон заявил о прибыли России в €800 млн в день от экспорта энергоносителей

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскрыл ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день. Об этом он рассказал в эфире французского телеканала LCI.

Бретон считает, что при помощи вырученных от продажи денег финансируются нужды армии, участвующей в спецоперации на Украине. В связи с этим Европейский союз стремится быстрее снизить зависимость от российских энергоресурсов. Он назвал противостояние Москве в виде санкций знаком «европейского единства».

Кроме того, еврокомиссар призвал усилить антироссийские санкции, учитывая интересы каждой европейской страны. Бретон заявил, что члены ЕС должны платить России меньше, отказываясь от поставок топлива по мере возможностей. Он акцентировал внимание на Венгрии, которая выступала против эмбарго на нефть из России из-за потенциальных экономических проблем. Чиновник сообщил, что страна ни разу не выразила несогласия во время обсуждения пяти пакетов санкций против Москвы.

Ранее в Европе уже предлагали ударить по доходам России от экспорта энергоресурсов. Например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о способе принудить европейских покупателей отказаться от российской нефти. Согласно его предложению, европейские страны, которые продолжат покупать российскую нефть, должны будут платить компенсационную пошлину. В таком случае ни у одной из стран союза не будет преимущества перед другими членами ЕС. Тогда процесс перехода к новым поставщикам не станет замедляться, а нефтяные доходы России будут значительно сокращены, считает Моравецкий.