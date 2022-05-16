В ЕС объяснили отказ Венгрии вводить эмбарго на российскую нефть

Боррель: отказ Венгрии вводить эмбарго на нефть из РФ связан с экономическими факторами

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что отказ Венгрии вводить эмбарго на российскую нефть связан с экономическими факторами, а не с политическими. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, власти Венгрии переживают, что в случае отказа от российской нефти стране потребуются новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков.

Боррель добавил, что также существует более долгоиграющая проблема. Он объяснил, что Будапешту в случае эмбарго придется покупать более дорогую нефть. По его словам, такие цены станут ударом по экономике страны.

Кроме того, санкции оказывают негативное влияние как на Россию, так и на страны Евросоюза, добавил Боррель. «Санкции причиняют ущерб тем, против кого они введены, но и имеют сопутствующий эффект на тех, кто вводит санкции», — сказал он. При этом он заявил о необходимости избавиться от зависимости от нефти, газа и угля из России.

Запрет на поставки нефти из России планируется включить в шестой пакет санкций, вводимых после начала военной спецоперации на Украине. Пока члены объединения не могут достичь консенсуса по этому вопросу, в частности, из-за жесткого отказа Венгрии.

