Польша предложила способ ударить по нефтяным доходам России

Премьер Польши Моравецкий предложил покупателям российской нефти платить пошлину

Европейские страны, продолжающие покупать российскую нефть, должны платить компенсационную пошлину, чтобы не получать преимущество по сравнению с остальными членами ЕС. Такой способ принудить покупателей отказаться от российской нефти предложил премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о таких странах, как Венгрия, Чехия, Словакия. Они не имеют выходов к морю и доступа к перевалочным базам, а потому добиваются длинных переходных периодов в смене поставщика.

Суть предложения Моравецкого в том, что отсутствие выгоды от покупки сырья в России исключит ситуацию, в которой какая-то из стран ЕС будет сознательно тормозить процесс перехода. В результате даже без полного нефтяного эмбарго такая мера ударит по нефтяным доходам России и не приведет к трениям внутри Евросоюза.

В настоящее время в Евросоюзе в рамках планируемого шестого пакета санкций обсуждают полное или частичное нефтяное эмбарго в отношении России. Против него активнее всех выступает Венгрия. Премьер республики Виктор Орбан указывает, что национальная экономика не переживет остановку поставок. Политик требует, чтобы в списке мер по преодолению последствий эмбарго была прописана помощь Венгрии.

Ранее 25 мая стало известно, что ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу. В порт Роттердама с грузом в миллион баррелей нефти направляется танкер Moscow Spirit, который зафрахтовала французская TotalEnergies SA.