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ОАЭ впервые за два года направили нефть в Европу

Bloomberg сообщил, что ОАЭ впервые с 2020 года отправили нефть в Европу

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые за два года отправили нефть в Европу. Об этом стало известно Bloomberg.

По данным издания, в нидерландский порт Роттердама направляется танкер Moscow Spirit, нанятый французской компанией TotalEnergies SA. Уточняется, что на судне находится 1 миллион баррелей нефти. Кроме того, нефть из ОАЭ есть на супертанкере, который в данный момент следует в Египет. Авторы материала допустили, что эта партия также может оказаться в Европе.

Отмечается, что ОАЭ начали поставлять редкие партии нефти в европейские страны, поскольку те отказываются от импорта из России из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Издание обращает внимание, что в последний раз из ОАЭ в Европу нефть доставлялась в мае 2020 года из-за распространения COVID-19 и последующего обрушения рынка нефти.

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обнаружили три новых месторождения нефти. Как следует из заявления Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), одно из залежей найдено на крупнейшем наземном месторождении Абу-Даби Бу Хаса, что в 200 километрах к юго-западу от столицы арабской страны. Объем залежей — 500 миллионов баррелей нефти премиум-класса.

В настоящее время Европейский союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России, основной составляющей которого станет отказ от поставок российской нефти. При этом члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах эмбарго.

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Ксения Назарова
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