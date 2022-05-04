В ЕС не смогли достичь соглашения по эмбарго российской нефти
Постпреды стран Евросоюза (ЕС) не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. Как уточняет со ссылкой на свой источник Reuters, переговоры планируют продолжить в четверг, 5 мая.
Собеседник агентства указал, что у ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство. Из-за этого сторонам не удалось прийти к согласию по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году ЕС собирается запретить поставки нефтепродуктов.
СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия.