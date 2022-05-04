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В ЕС не смогли достичь соглашения по эмбарго российской нефти

Reuters: постпреды ЕС продолжат переговоры по эмбарго нефти из РФ 5 мая

Фото: Martin Meissner / AP

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. Как уточняет со ссылкой на свой источник Reuters, переговоры планируют продолжить в четверг, 5 мая.

Собеседник агентства указал, что у ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство. Из-за этого сторонам не удалось прийти к согласию по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году ЕС собирается запретить поставки нефтепродуктов.

СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия.

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Варвара Кошечкина
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