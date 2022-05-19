В ОАЭ обнаружили новые месторождения нефти

В ОАЭ обнаружены три новых месторождения нефти на сотни миллионов баррелей

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обнаружили три новых месторождения нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

Сообщается, что одно из залежей найдено на крупнейшем наземном месторождении Абу-Даби Бу Хаса, что в 200 километрах к юго-западу от столицы арабской страны. Объем залежей — 500 миллионов баррелей нефти премиум-класса.

Другое месторождение объемом около сотни миллионов баррелей обнаружено в море близ берега Абу-Даби. Им управляет компания Occidental (OXY.N). Третье новое месторождение содержит около 50 миллионов баррелей легкой и малосернистой нефти, им управляет Al Dhafra Petroleum.

В апреле сообщалось, что Великобритания получит партию нефти из ОАЭ — это станет первой за два года поставкой сырья из этой страны в Европу. Контракт заключен на фоне желания региона заместить максимальный объем российской нефти.

В марте госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ОАЭ пообещали нарастить объемы добычи нефти для смягчения последствий сложной ситуации в энергетической сфере, возникшей из-за санкций против России.