Европа начала замещать нефть из России закупкой у ОАЭ

Reuters стало известно о поставке первой за два года партии нефти из ОАЭ в Европу

В начале мая Великобритания получит партию нефти из ОАЭ — это станет первой за два года поставкой сырья из этой страны в Европу. Контракт заключен на фоне желания региона заместить максимальный объем российской нефти, сообщает Reuters.

Судоходное подразделение французской нефтегазовой компании TotalEnergies зафрахтовало танкер Moscow Spirit для отгрузки миллиона баррелей нефти сорта Murban из порта Джебель-Дана. Ожидается, что судно прибудет в пункт назначения 1-3 мая.

По мнению трейдеров, опрошенных агентством, в ближайшие месяцы поставки нефти из ОАЭ только вырастут. В том числе в ход пойдет сорт Upper Zakum, с помощью которого можно компенсировать нехватку сырья из России. При этом эксперты утверждают, что Евросоюз в готовящемся шестом пакете санкций начнет вводить ограничения в отношении российских энергоносителей, то есть нефти и газа. Из-за этого некоторые поставки будут перенаправлены.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что очередные санкции будут затрагивать российскую нефть. При этом ограничительные меры будут умными, чтобы не допустить критических последствий для европейской экономики. Например, речь может идти о постепенном отказе или установлении тарифов на импорт выше определенного уровня.

При этом, как утверждают источники Bloomberg, «умный подход» нужен Европе для того, чтобы Россия на фоне резкого роста цен не смогла увеличить доход от поставок сырья.