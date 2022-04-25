Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Евросоюзе анонсировали шестой пакет санкций против России

Вице-президент ЕК Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций затронет импорт нефти из РФ

Фото: Joel Angel Juarez / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Шестой пакет санкций может затронуть импорт нефти из России. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в интервью газете Times, передает РИА Новости.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго», — анонсировал Домбровскис. По его словам, Европа должна вводить санкции таким образом, они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для европейских стран.

Вице-президент отметил, что детали ограничений еще не согласованы. При этом Домбровскис допустил, что они могу включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕС может объявить о шестом пакете антироссийских санкций на предстоящей неделе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Аэропорт Внуково перевел часть сотрудников в простой
В Евросоюзе анонсировали шестой пакет санкций против России
Названа сумма военных расходов России за 2021 год
Блогерша сделала пластику носа и описала страшные побочные эффекты
В России назвали ответственных за срыв Женевских дискуссий по Закавказью
Появилось видео пожара около нефтебазы в Брянске
Москвичи вспомнили парковые забавы времен СССР
Аналитик назвал сильнее всех зависящую от российского газа страну ЕС
В России оценили возможность введения санкций против Китая
Пожар произошел около нефтебазы в Брянске
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.