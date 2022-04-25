В Евросоюзе анонсировали шестой пакет санкций против России

Вице-президент ЕК Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций затронет импорт нефти из РФ

Шестой пакет санкций может затронуть импорт нефти из России. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в интервью газете Times, передает РИА Новости.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго», — анонсировал Домбровскис. По его словам, Европа должна вводить санкции таким образом, они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для европейских стран.

Вице-президент отметил, что детали ограничений еще не согласованы. При этом Домбровскис допустил, что они могу включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕС может объявить о шестом пакете антироссийских санкций на предстоящей неделе.