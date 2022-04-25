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Стала известна возможная дата объявления шестого пакета санкций против России

В ЕК допустили объявление шестого пакета санкций Евросоюза против РФ на предстоящей неделе

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Европейский союз может объявить о шестом пакете антироссийских санкций на предстоящей неделе. Об этом заявила заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова, передает ТАСС.

Она уточнила, что ожидает санкций в банковской сфере, а также допустила ограничения на поставки российского энергетического сырья.

При этом Юрова подчеркнула, что для Еврокомиссии «наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции». В то же время еврокомиссар отметила, что ЕК не станет предлагать такие антироссийские санкции, введение которых не поддержат все страны сообщества.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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Ксения Назарова
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