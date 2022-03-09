Блинкен рассказал об обещании ОАЭ нарастить объемы добычи нефти

Госсекретарь США Блинкен: ОАЭ пообещали нарастить объемы добычи нефти из-за Украины

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пообещали нарастить объемы добычи нефти для смягчения последствий сложной ситуации в энергетической сфере, возникшей из-за санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Он уточнил, что страна недавно сделала такое объявление из-за ситуации на Украине. «Не уверен, что уже публично, о поддержке Эмиратами увеличения добычи, когда дело касается ОПЕК+», — рассказал дипломат. Блинкен назвал это важным шагом для стабилизации глобальных энергетических рынков. По его словам, это гарантирует, что в мире остается обильный объем предложения нефти.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Запрещено ввозить сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

