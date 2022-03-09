В США запретили весь импорт нефти и газа из России

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В указе отмечается, что президент расширяет «сферу действия чрезвычайного положения в стране», объявленного исполнительным указом 14024 от 15 апреля 2021 года.

К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Цели США

О решении запретить импорт энергоносителей из России Джо Байден объявил ранее во вторник. Он также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.

Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа Джо Байден президент США

По его словам, США приняли это решение после тесных консультаций с союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе. При этом американская сторона понимает, что страны Европы не смогут присоединиться к запрету на импорт.

По словам президента США, власти призывают частный сектор не взвинчивать цены и будут бороться со спекулянтами.

Когда закончится импорт?

Накануне минфин США назвал дату завершения сделок по импорту нефти, нефтепродуктов и угля из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальную генеральную лицензию.

Из документа следует, что необходимые для импорта в США сделки, которые совершаются в обычном порядке в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья 22 апреля 2022 года.

Исключение из санкций

При этом, по информации Reuters, запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в США сейчас нет производства или переработки урана, из-за чего представители энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на спецоперацию на Украине.

Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях Reuters международное агентство новостей

Reuters также отмечает, что в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей не упоминается уран, что, по мнению издания, подтверждает информацию их источника.

Реакция посольства в Вашингтоне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ от энергоносителей из России приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах.

Цель — продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы "побольнее ударить" нашу страну. О том, что рестрикции — это всегда обоюдоострое оружие в США, как обычно, не задумываются. Рядовые американцы сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше посольство России в Вашингтоне

Кроме того, утверждается, что «санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла».

Последствия отказа от российской нефти

На фоне сообщений о запрете на импорт российской нефти в США цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на автомобильную ассоциацию.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. Его слова передает РИА Новости.

Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель, если не больше Александр Новак вице-премьер

По словам Новака, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо. При этом быстро заместить российскую нефть на европейском рынке невозможно. На это потребуется не один год, а заплатить за это придется потребителям в Европе, подчеркнул Новак.