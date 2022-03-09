В США запретили весь импорт нефти и газа из России
Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В указе отмечается, что президент расширяет «сферу действия чрезвычайного положения в стране», объявленного исполнительным указом 14024 от 15 апреля 2021 года.
К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.
Цели США
О решении запретить импорт энергоносителей из России Джо Байден объявил ранее во вторник. Он также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.
Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа
По его словам, США приняли это решение после тесных консультаций с союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе. При этом американская сторона понимает, что страны Европы не смогут присоединиться к запрету на импорт.
По словам президента США, власти призывают частный сектор не взвинчивать цены и будут бороться со спекулянтами.
Когда закончится импорт?
Накануне минфин США назвал дату завершения сделок по импорту нефти, нефтепродуктов и угля из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальную генеральную лицензию.
Из документа следует, что необходимые для импорта в США сделки, которые совершаются в обычном порядке в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья 22 апреля 2022 года.
Исключение из санкций
При этом, по информации Reuters, запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана. Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации отмечается, что в США сейчас нет производства или переработки урана, из-за чего представители энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на спецоперацию на Украине.
Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях
Reuters также отмечает, что в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей не упоминается уран, что, по мнению издания, подтверждает информацию их источника.
Реакция посольства в Вашингтоне
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ от энергоносителей из России приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах.
Цель — продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы "побольнее ударить" нашу страну. О том, что рестрикции — это всегда обоюдоострое оружие в США, как обычно, не задумываются. Рядовые американцы сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше
Кроме того, утверждается, что «санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла».
Последствия отказа от российской нефти
На фоне сообщений о запрете на импорт российской нефти в США цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на автомобильную ассоциацию.
Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. Его слова передает РИА Новости.
Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель, если не больше
По словам Новака, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо. При этом быстро заместить российскую нефть на европейском рынке невозможно. На это потребуется не один год, а заплатить за это придется потребителям в Европе, подчеркнул Новак.