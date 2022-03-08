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США назвали дату завершения сделок по импорту нефти из России

Минфин США установил срок завершения сделок по импорту нефтепродуктов из РФ до 22 апреля

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минфин США установил срок завершения сделок по импорту нефтепродуктов и угля из России до 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Великобритании сообщили о планах постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Об этом заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг «Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем необходимое время для замены российского импорта, на который приходится восемь процентов спроса в Великобритании», — уточнил глава ведомства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.

Марина Совина
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