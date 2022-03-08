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Великобритания захотела отказаться от российской нефти

В Великобритании заявили о планах отказаться от российской нефти к концу 2022 года

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Великобритания планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Об этом заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, его слова приводит ТАСС.

«Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем необходимое время для замены российского импорта, на который приходится восемь процентов спроса в Великобритании», — уточнил глава ведомства, отметив, что Соединенное Королевство изучает возможности прекращения импорта российского газа в страну.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин готов к остановке поставок энергоресурсов из России.

В марте текущего года вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти сможет подорожать до 300 долларов и более.

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Варвара Кошечкина
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