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Берлин заявил о готовности к остановке поставок энергоресурсов из России

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что страна готова к остановке импорта энергоносителей из РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил в ходе пресс-конференции, что Берлин готов к остановке поставок энергоресурсов из России. Слова политика приводит ТАСС.

По словам Хабека, власти ФРГ прорабатывают подобный сценарий с декабря 2021 года. Министр подчеркнул, что речь идет о таких основных энергоносителях, как нефть, газ и уголь. Он также заверил, что Германия сможет долгое время обойтись без импорта сырья из РФ.

Вице-канцлер также упомянул, что правительство США заверило Германию, что не будет ни призывать, ни требовать от страны запрета на поставки нефти из России, учитывая зависимость Европы и ФРГ от импорта российских энергоносителей. «США являются страной — экспортером нефти: российский импорт составляет 7,5 процента. Германия — это страна, импортирующая нефть. Российский импорт составляет 35 процентов. Они [американцы] сказали мне во время переговоров, что не будут ни призывать, ни требовать того, чтобы Германия делала то же самое [отказывалась от импорта российской нефти]», — сказал Хабек.

Ранее в марте текущего года вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти сможет подорожать до 300 долларов и более.

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Сергей Равин
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