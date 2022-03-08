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Посол предупредил о последствиях отказа США от российских энергоносителей

Посол Антонов заявил, что отказ США от энергоносителей РФ приведет к колебаниям на рынке

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях отказа США от российских энергоносителей. Он заявил, что это приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах. Комментарий дипломата размещен на странице посольства РФ в социальной сети Facebook.

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

О решении запретить импорт энергоносителей из России Джо Байден объявил ранее во вторник. Байден также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.

Марина Совина
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