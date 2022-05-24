Венгрия отказалась обсуждать санкции против России без денег от Европы

Премьер Венгрии Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать введение европейского запрета на покупки российской нефти на саммите Евросоюза на следующей неделе. С соответствующим письмом он обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, пишет Financial Times.

Орбан заявил, что его страна не может поддержать новые санкции без подробного обсуждения доступного для Будапешта европейского финансирования: средства нужны для того, чтобы у страны была возможность справиться с последствиями эмбарго. На прошлой неделе Европейская комиссия представила план на сумму в 210 миллиардов евро, который предлагает пути отказа от российского топлива, однако Орбана он не устраивает — в документе не упоминается финансовая помощь европейским государствам, зависящим от импорта нефти из России.

«Нет никаких указаний на форму и сроки финансирования срочных вложений, необходимых для замены российской нефти», — указал Орбан. По его словам, деньги Венгрии нужны для того, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы под использование нероссийского сырья и построить альтернативные трубопроводы для обеспечения новых поставок.

«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнуло бы наши внутренние противоречия, а реалистичной возможности их разрешить бы не появилось», — написал премьер. Однако он также подчеркнул, что готов к дальнейшим дискуссиям «при ориентации на результат».

Будапешт уже указывал, что готов изменить свою позицию в отношении санкций при условии, что получит компенсацию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто предлагал европейским партнерам оказать стране помощь в размере 15-18 миллиардов евро.