Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Венгрия отказалась обсуждать санкции против России без денег от Европы

Премьер Венгрии Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать введение европейского запрета на покупки российской нефти на саммите Евросоюза на следующей неделе. С соответствующим письмом он обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, пишет Financial Times.

Орбан заявил, что его страна не может поддержать новые санкции без подробного обсуждения доступного для Будапешта европейского финансирования: средства нужны для того, чтобы у страны была возможность справиться с последствиями эмбарго. На прошлой неделе Европейская комиссия представила план на сумму в 210 миллиардов евро, который предлагает пути отказа от российского топлива, однако Орбана он не устраивает — в документе не упоминается финансовая помощь европейским государствам, зависящим от импорта нефти из России.

Brent от TradingView

«Нет никаких указаний на форму и сроки финансирования срочных вложений, необходимых для замены российской нефти», — указал Орбан. По его словам, деньги Венгрии нужны для того, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы под использование нероссийского сырья и построить альтернативные трубопроводы для обеспечения новых поставок.

«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнуло бы наши внутренние противоречия, а реалистичной возможности их разрешить бы не появилось», — написал премьер. Однако он также подчеркнул, что готов к дальнейшим дискуссиям «при ориентации на результат».

Будапешт уже указывал, что готов изменить свою позицию в отношении санкций при условии, что получит компенсацию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто предлагал европейским партнерам оказать стране помощь в размере 15-18 миллиардов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Британия опровергла информацию об отправке военных кораблей в Черное море
Российский посол обвинил власти Британии в попытке изолировать дипломатов
Венгрия отказалась обсуждать санкции против России без денег от Европы
На могилы Пиаф и Моррисона наклеили проукраинские стикеры
Бабушка оценила наряды Кардашьян в ролике внучки и обрела славу в TikTok
Первый полет американского бомбардировщика B-21 Raider перенесли
В граничащем с Украиной российском регионе продлили желтый уровень опасности
Россияне стали чаще отказываться от одобренной ипотеки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.