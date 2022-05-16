Венгрия потребовала миллиарды евро компенсации за отказ от российской нефти

Глава МИД Венгрии запросил у ЕС компенсаций в миллиарды евро за отказ от российской нефти

Евросоюз должен предоставить Венгрии приемлемое решение проблем, которые могут возникнуть у страны после отказа от российской нефти. Одним из них может стать денежная компенсация, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Цитату приводит Reuters.

Дипломат возмутился, что ЕС до сих пор не сделал Будапешту адекватного предложения относительно того, как компенсировать потери от введения эмбарго на нефть из России. «Европейская комиссия создала нам проблемы, поэтому Венгрия справедливо ожидает, что ЕС должен предложить решение», — потребовал он. Сийярто предложил европейским партнерам оказать стране помощь в размере 15-18 миллиардов евро.

Другое решение, предложенное министром, — исключение трубопроводной нефти из эмбарго.

Запрет на поставки нефти из России планируется включить в шестой пакет санкций, вводимых после начала военной спецоперации на Украине. Пока члены объединения не могут достичь консенсуса по этому вопросу, в частности, из-за жесткого отказа Венгрии соглашаться на эмбарго.