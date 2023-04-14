Экспорт нефти из России рекордно вырос

МЭА: в марте 2023 года нефтяной экспорт России вырос до двухлетнего максимума

В марте 2023 года российский нефтяной экспорт достиг рекордных значений с апреля 2020-го, заявили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки российской нефти увеличились до 8,1 миллиона баррелей в сутки (плюс 0,6 миллиона) по сравнению с февралем, а нефтепродуктов — до 3,1 миллиона баррелей в сутки (плюс 0,45 миллиона). Несмотря на рост отгрузок до двухлетнего максимума и увеличения экспортной выручки до 12,7 миллиарда долларов (плюс 1 миллиард долларов к прошлому месяцу), в сравнении с прошлогодними показателями она стала меньше на 43 процента.

Объявленное ОПЕК+ 2 апреля сокращение добычи может усугубить ожидаемый дефицит и повысить цены в период повышенной экономической неопределенности. Энергоресурсы могут подорожать даже при замедляющейся промышленной активности крупнейших экономик мира и роста добычи за пределами альянса, добавили аналитики МЭА. После решения ОПЕК+ стоимость нефти Brent подскочила до 85 долларов за баррель (плюс 7 долларов), что почти на 15 долларов выше мартовских минимумов.

В начале февраля Россия объявила о решении снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер страны Александр Новак указал, что Москва не будет продавать топливо тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. 21 марта Россия продлила действие меры до июня текущего года.

По данным Bloomberg, с 25 по 31 марта экспорт нефти из России достигал чрезвычайно высокого уровня. Однако уже на следующей неделе, в начале апреля, поставки снизились на 1,24 миллиона баррелей в сутки. Объемы поставок топлива по морю опустились ниже 3 миллионов баррелей в сутки впервые за два месяца, добавили аналитики, что подтверждает заявление России о сокращении добычи.

