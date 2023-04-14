Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:14, 14 апреля 2023Экономика

Экспорт нефти из России рекордно вырос

МЭА: в марте 2023 года нефтяной экспорт России вырос до двухлетнего максимума
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В марте 2023 года российский нефтяной экспорт достиг рекордных значений с апреля 2020-го, заявили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки российской нефти увеличились до 8,1 миллиона баррелей в сутки (плюс 0,6 миллиона) по сравнению с февралем, а нефтепродуктов — до 3,1 миллиона баррелей в сутки (плюс 0,45 миллиона). Несмотря на рост отгрузок до двухлетнего максимума и увеличения экспортной выручки до 12,7 миллиарда долларов (плюс 1 миллиард долларов к прошлому месяцу), в сравнении с прошлогодними показателями она стала меньше на 43 процента.

Объявленное ОПЕК+ 2 апреля сокращение добычи может усугубить ожидаемый дефицит и повысить цены в период повышенной экономической неопределенности. Энергоресурсы могут подорожать даже при замедляющейся промышленной активности крупнейших экономик мира и роста добычи за пределами альянса, добавили аналитики МЭА. После решения ОПЕК+ стоимость нефти Brent подскочила до 85 долларов за баррель (плюс 7 долларов), что почти на 15 долларов выше мартовских минимумов.

Материалы по теме:
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы. Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы.Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
7 апреля 2023

В начале февраля Россия объявила о решении снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер страны Александр Новак указал, что Москва не будет продавать топливо тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. 21 марта Россия продлила действие меры до июня текущего года.

По данным Bloomberg, с 25 по 31 марта экспорт нефти из России достигал чрезвычайно высокого уровня. Однако уже на следующей неделе, в начале апреля, поставки снизились на 1,24 миллиона баррелей в сутки. Объемы поставок топлива по морю опустились ниже 3 миллионов баррелей в сутки впервые за два месяца, добавили аналитики, что подтверждает заявление России о сокращении добычи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал внезапную проверку Тихоокеанского флота
Богатейший человек в мире заработал рекордную сумму за день
Лавров прокомментировал попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии
В Британии заявили о серьезных последствиях для США попыток навредить России
Мужчина решил порыбачить после работы и случайно побил мировой рекорд
В России двухлетний ребенок выпил уксус и попал в реанимацию
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России к началу лета
В Подмосковье мальчик умер во время занятия в частной школе
Лукашенко заявил о гуманизации правосудия в Белоруссии
Извержение вулкана на Камчатке повлияло на полеты над США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.