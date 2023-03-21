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18:06, 21 марта 2023Экономика

Россия продлила решение о сокращении добычи нефти

Новак: Россия продлила решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до июня

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Добровольное решение России снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлено до июня 2023 года включительно, заявил вице-премьер Александр Новак. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Вице-премьер также добавил, что Россия в ближайшие дни достигнет целевого уровня сокращения производства. Страна приступила к сокращению добычи в марте.

В заявлении Новак отмечает, что мировой нефтяной рынок в настоящее время находится под беспрецедентным давлением «неестественных рукотворных факторов». При этом попытки введения потолка цен на энергоресурсы и другие ограничения лишают энергетический сектор инвестиций и «бьют» по потребителям.

О решении России уменьшить добычу нефти стало известно 10 февраля. Новак указал, что Москва не будет продавать топливо тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. Вице-премьер также подчеркнул, что ограничения способны спровоцировать дефицит сырья, и назвал это вмешательством в рыночные отношения.

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Мария Грушко
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