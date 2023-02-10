Россия приняла решение сократить добычу нефти

Вице-премьер Новак: Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что страна приняла решение о сокращении добровольно. «Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — отметил Новак.

«Мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка», — добавил вице-премьер. Новак также считает, что потолок цен может спровоцировать дефицит сырья. Он назвал это вмешательством в рыночные отношения.

В конце 2022 года Новак говорил, что страна из-за санкций снизит добычу нефти в начале 2023 года на пять-семь процентов (около 500-700 тысяч баррелей в сутки). В январе этого года добыча оставалась на уровне декабря (около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки).

Ранее Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. Так, ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения.