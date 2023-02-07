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05:33, 7 февраля 2023Экономика

Еврокомиссия сообщила об исключениях из потолка цен на российские нефтепродукты

ЕС вывел из-под потолка цен нефтепродукты, сделанные из российской нефти за рубежом

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Европейский союз предусмотрел два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. Это следует из разъяснений Еврокомиссии (ЕК), опубликованных на ее сайте.

В частности, ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом. Кроме того, предельные цены не будут распространятся на смеси нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения. Как пояснили в ЕК, такое смешение приводит к появлению товара с другим таможенным кодом. Таким образом, их можно будет страховать и перевозить без преград.

Ранее сообщалось, что Минфин США вывел из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, у которых нет выхода к морю.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Также к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.

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Ксения Назарова
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