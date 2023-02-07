Еврокомиссия сообщила об исключениях из потолка цен на российские нефтепродукты

ЕС вывел из-под потолка цен нефтепродукты, сделанные из российской нефти за рубежом

Европейский союз предусмотрел два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. Это следует из разъяснений Еврокомиссии (ЕК), опубликованных на ее сайте.

В частности, ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом. Кроме того, предельные цены не будут распространятся на смеси нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения. Как пояснили в ЕК, такое смешение приводит к появлению товара с другим таможенным кодом. Таким образом, их можно будет страховать и перевозить без преград.

Ранее сообщалось, что Минфин США вывел из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, у которых нет выхода к морю.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Также к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.