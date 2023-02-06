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09:54, 6 февраля 2023Экономика

Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты

МИД Японии: страна устанавливает потолок цен на нефтепродукты из России с 6 февраля

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С 6 февраля Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты — ограничения ранее были одобрены странами «Большой семерки» (G7), Евросоюзом (ЕС) и Австралией и действуют с 5 февраля. О решении действовать в соответствии с позицией G7 заявляет МИД страны на своем сайте.

Государства установили максимальную стоимость перевозимых по морю нефтепродуктов из России в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин, дизельное топливо, керосин), и 45 долларов за баррель — для тех, которые продаются с дисконтом (мазут, нафта). Продукцию, которая будет продаваться по ценам выше указанного лимита, запрещено поставлять морским путем в третьи страны, также в таком случае нельзя оказывать финансовые или технические услуги при перевозке.

С даты вступления меры в силу начинает действовать переходный период в 55 дней — в течение этого времени нефтепродукты, закупленные выше лимита, не будут попадать под ограничения при условии, что они были погружены в порту до 5 февраля и выгружены в пункте назначения до 1 апреля. Уровни цен будут пересматриваться один раз в два месяца.

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С 5 декабря действует также потолок цен на российскую нефть — к нему присоединились страны ЕС и «Большой семерки», а также Швейцария, Норвегия и Австралия. Предельная цена установлена в размере 60 долларов за баррель. Компании из перечисленных государств больше не могут оказывать финансовые, страховые и другие услуги иностранным партнерам, если те получают или транспортируют нефть из России, купленную дороже этого уровня. С этой же даты в силу вступил запрет блока на импорт российской нефти с доставкой по морю.

На введенные ограничения Россия ответила указом президента страны Владимира Путина, который предполагает запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Мера будет действовать пять месяцев — до 1 июля 2023 года.

Еще до 5 февраля глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявляла, что уже действующие в отношении Москвы ограничения «разъедают» российскую экономику. По ее словам, введенный ранее потолок цен на поставки российской нефти обходится стране примерно в 160 миллионов евро (12,1 миллиарда рублей) ежедневно. В свою очередь, в Кремле отметили, что принимают меры, чтобы захеджировать риски, связанные с эмбарго стран Евросоюза.

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Мария Грушко
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