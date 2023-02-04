США сделали исключения в антироссийских санкциях

Минфин США вывел из-под санкций нефтепродукты из России для Болгарии и Хорватии

Минфин США сделал исключения в антироссийских санкциях, об этом сказано в руководстве ведомства по реализации политики потолка цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения.

В документе сказано, что Вашингтон вывел из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны Европейского союза (ЕС), у которых нет выхода к морю. В ведомстве сослались на решение совета ЕС о шестом пакете европейских санкций.

Ранее Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. В соответствующем распоряжении сказано, что Вашингтон одновременно с партнерами установят два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории.