Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:25, 4 февраля 2023Экономика

США сделали исключения в антироссийских санкциях

Минфин США вывел из-под санкций нефтепродукты из России для Болгарии и Хорватии

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Минфин США сделал исключения в антироссийских санкциях, об этом сказано в руководстве ведомства по реализации политики потолка цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения.

В документе сказано, что Вашингтон вывел из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны Европейского союза (ЕС), у которых нет выхода к морю. В ведомстве сослались на решение совета ЕС о шестом пакете европейских санкций.

Ранее Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. В соответствующем распоряжении сказано, что Вашингтон одновременно с партнерами установят два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил возмездием в случае ударов Украины по Крыму
В Германии сообщили о покупке аэропорта компанией бизнесмена из России
Врач предупредил о смертельной опасности пробок в миндалинах
Киев заявил о возвращении 116 военных при обмене пленными с Россией
США сделали исключения в антироссийских санкциях
Приграничное российское село вновь подверглось обстрелу Украиной
Стало известно о возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро
Уничтожение украинской БМП российской артиллерией в ДНР попало на видео
Европейская страна отказалась от бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Умер сыгравший комиссара в «Полицейской академии» актер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.