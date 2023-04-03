США назвали неразумным решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Представитель Белого дома Кирби назвал неразумным решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Вашингтон не считает решение ряда членов ОПЕК+ о добровольном новом сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки разумным решением. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, в условиях рыночной неопределенности снижение предложения сырья на рынке выглядит нежелательным шагом. При этом Кирби отказался говорить, проводил ли Вашингтон какие-либо дипломатические переговоры с остальными членами ОПЕК+ по поводу нефтедобычи, и подчеркнул, что США думают в первую очередь о цене для своих потребителей.

Накануне, 2 апреля, стало известно, что девять из 20 участников сделки ОПЕК+, включая Россию, согласились дополнительно снизить добычу нефти. Россия и Саудовская Аравия взяли на себя по 500 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — 144 тысячи, Ирак — 211 тысяч, Кувейт — 128 тысяч. Также на сокращение в меньших объемах пошли Казахстан, Алжир, Оман и Габон.

Решение стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали сохранение уровня добычи в соответствии с соглашением, достигнутым осенью. На этом фоне цены на нефть выросли более чем на пять процентов за сутки. Сорт Brent торгуется на уровне 84,5 доллара за баррель, а WTI — 80 долларов.

При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков полагает, что всплеск цен носит эмоциональный характер, и в действительности ОПЕК+ реагирует на изменившуюся конъюнктуру на рынке. Опасения по поводу роста мировой экономики угрожают спросу, так что производители просто пытаются поддержать цены на уровне 80 долларов за баррель.