Цены на нефть резко выросли после сокращения добычи странами ОПЕК+

Цены на нефть резко выросли на 5% после объявления о сокращении добычи странами ОПЕК+

Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов после объявления о сокращении добычи сырья рядом стран-членов ОПЕК+, включая Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,12 процента, до 81,09 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent росла на 7,13 процента, до 85,59 доллара за баррель, сказано в материале.

Ранее издание Associated Press предупредило США о проблемах из-за решения России и других крупных экспортеров нефти сократить добычу топлива. По словам автора материала, такой шаг чреват дальнейшим обострением отношений Вашингтона с Эр-Риядом. Кроме того, данное решение может поспособствовать наполнению российского бюджета.

О решении России о сокращении добычи нефти стало известно в воскресенье, 2 апреля. Саудовская Аравия также решила снизить производство с мая до конца года на 500 тысяч баррелей в сутки. Сократят добычу и ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки.