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04:53, 3 апреля 2023Экономика

США предупредили о новых проблемах из-за решения России

AP: решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти грозит США ростом инфляции и цен на бензин

Фото: Angus Mordant / Reuters

Решение России и других крупных экспортеров нефти, входящих в ОПЕК+, сократить добычу сырья до конца года угрожает США ростом инфляции и цен на бензин. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам автора материала, такие перспективы чреваты дальнейшим обострением отношений Вашингтона с Эр-Риядом. Кроме того, данное решение может поспособствовать наполнению российского бюджета.

Управляющий директор аналитической компании Clearview Energy Partners Кевин Бук допустил, что сокращение производства может привести к росту цен на бензин в США на 26 центов за галлон. Так, стоимость бензина в стране к лету может достичь четырех долларов за галлон.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия и другие крупные экспортеры нефти решили продлить сокращение добычи нефти. Саудовская Аравия решила снизить производство с мая до конца года на 500 тысяч баррелей в сутки. Сократят добычу и ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки.

Марина Совина
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