Новак: РФ продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс б/с до конца 2023 года

Россия и другие крупные экспортеры нефти решили сократить добычу, пишет ТАСС.

Как заявил вице-премьер России Александр Новак, в стране продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Саудовская Аравия решила снизить производство с мая до конца года в том же объеме — на 500 тысяч баррелей в сутки. Сократят добычу и ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки.

Сокращение производства поддержали Ирак (на 211 тысяч баррелей в сутки), Кувейт (на 128 тысяч баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей в сутки) и Казахстан (на 78 тысяч баррелей в сутки).

В феврале Россия объявила о снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца марта дополнительно к октябрьскому решению ОПЕК+. Затем решение продлили на апрель-июнь 2023 года.