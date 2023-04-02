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18:04, 2 апреля 2023Экономика

Россия и другие крупные экспортеры нефти решили сократить добычу

Новак: РФ продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс б/с до конца 2023 года

Фото: Angus Mordant / Reuters

Россия и другие крупные экспортеры нефти решили сократить добычу, пишет ТАСС.

Как заявил вице-премьер России Александр Новак, в стране продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Саудовская Аравия решила снизить производство с мая до конца года в том же объеме — на 500 тысяч баррелей в сутки. Сократят добычу и ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки.

Сокращение производства поддержали Ирак (на 211 тысяч баррелей в сутки), Кувейт (на 128 тысяч баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей в сутки) и Казахстан (на 78 тысяч баррелей в сутки).

В феврале Россия объявила о снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца марта дополнительно к октябрьскому решению ОПЕК+. Затем решение продлили на апрель-июнь 2023 года.

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Софья Ермакова
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