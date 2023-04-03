Описаны последствия сокращения добычи нефти несколькими странами ОПЕК+

Аналитик Юшков: решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ довольно неожиданное

Решение о сокращении добычи нефти несколькими странами ОПЕК+, включая Россию, довольно неожиданное, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он описан последствия такого шага.

Неожиданное решение

2 апреля стало известно о решении России сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года. Саудовская Аравия также решила снизить производство с мая до конца года в том же объеме — на 500 тысяч баррелей в сутки. Сократят добычу и ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки.

Это решение довольно неожиданное. Потому что раньше о такой возможности ни Саудовская Аравия, ни другие участники ОПЕК+ не сообщали Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«С одной стороны, это показывает, что общего консенсуса в ОПЕК+ по этому вопросу нет. А с другой стороны, заявления о сокращении объема производства принимают именно те страны, которые реально квоты выполняют», — заявил Юшков.

Если бы просто ОПЕК+ принял решение о сокращении обычных квот, то на практике это означало бы, что ОПЕК+ суммарно добычу не сокращает в той мере, которую заявляет, отметил аналитик.

«Потому что большинство участников ОПЕК+ свои квоты все равно не выполняют — они добывают меньше, чем разрешено квотами. А тут мы видим, что настрой именно на то, чтобы реальную добычу сократить, чтобы повлиять на рынок», — добавил он.

Причины и последствия

Юшков объяснил, как решение стран-участниц ОПЕК+ может повлиять на мировой рынок нефти.

Так как раньше об этом не говорили, то сейчас мы увидим всплеск роста цен на нефть. Но это будет скорее эмоциональная реакция рынка Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«А дальше эта мера будет не поднимать цены вверх, а просто удерживать их на том уровне, на котором они есть сейчас: около 80 долларов за баррель», — убежден собеседник «Ленты.ру».

Логика здесь абсолютно такая же, как была осенью прошлого года, когда ОПЕК+ принял решение о сокращении квот, напомнил аналитик.

«Тогда американцы активно говорили о том, что ОПЕК+ подыгрывает России и хочет ей помочь, но на самом деле ОПЕК+ попытался просто сохранить цены, которые были на рынки. И в итоге оказался прав. Потому что цены не подросли, а остались на том самом уровне», — заключил Юшков.

Сейчас ОПЕК+ просто компенсирует для рынка те меры, которые толкают цены на нефть вниз. Поэтому страны-участницы и проводят добровольное сокращение добычи Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов после объявления о сокращении добычи сырья рядом стран-членов ОПЕК+, включая Россию.

Также издание Associated Press предупредило США о проблемах из-за решения России и других крупных экспортеров нефти сократить добычу топлива. По словам автора материала, такой шаг чреват дальнейшим обострением отношений Вашингтона с Эр-Риядом.