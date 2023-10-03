Новак указал на неэффективность потолка цен на российскую нефть

Новак: введение потолка цен на российскую нефть оказалось неэффективным

Вице-премьер России Александр Новак назвал неэффективным введение потолка цен на российскую нефть. Его заявление приводит ТАСС.

По его словам, сейчас российская нефть торгуется дороже установленного странами «Большой семерки» (G7) и Евросоюзом (ЕС) уровня в 60 долларов за баррель, по рыночным ценам. «Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже. Самое плохое — что они создают прецедент, чтобы в будущем [их] могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, а также против других продуктов», — подчеркнул он в кулуарах Валдайского клуба.

Новак подчеркнул, что российские компании не поставляют нефть в рамках ценового потолка, придерживаясь соответствующего указа президента России Владимир Путина.

Ранее замглавы Минфина Великобритании Джоанна Пенн заявила, что Лондон хочет обсудить со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты его пересмотра из-за изменений в мировой экономике. По ее словам, изначально ввод ограничений выглядел успешным решением, однако реакция России оказалась непредсказуемой.

28 сентября сообщалось, что стоимость российской нефти флагманской марки Urals составила 85-86 долларов за баррель. Таким образом, котировки превысили установленный западными странами лимит на 25-26 долларов.