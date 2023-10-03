Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:38, 3 октября 2023Экономика

Новак указал на неэффективность потолка цен на российскую нефть

Новак: введение потолка цен на российскую нефть оказалось неэффективным
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак назвал неэффективным введение потолка цен на российскую нефть. Его заявление приводит ТАСС.

По его словам, сейчас российская нефть торгуется дороже установленного странами «Большой семерки» (G7) и Евросоюзом (ЕС) уровня в 60 долларов за баррель, по рыночным ценам. «Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже. Самое плохое — что они создают прецедент, чтобы в будущем [их] могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, а также против других продуктов», — подчеркнул он в кулуарах Валдайского клуба.

Новак подчеркнул, что российские компании не поставляют нефть в рамках ценового потолка, придерживаясь соответствующего указа президента России Владимир Путина.

Ранее замглавы Минфина Великобритании Джоанна Пенн заявила, что Лондон хочет обсудить со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты его пересмотра из-за изменений в мировой экономике. По ее словам, изначально ввод ограничений выглядел успешным решением, однако реакция России оказалась непредсказуемой.

28 сентября сообщалось, что стоимость российской нефти флагманской марки Urals составила 85-86 долларов за баррель. Таким образом, котировки превысили установленный западными странами лимит на 25-26 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Армения ратифицировала Римский статут МУС. Как это решение повлияет на отношения с Россией?

    Назван приоритет бюджета России

    Раскрыты возможности российского «Млечного пути»

    Решетова объяснила причину своего похудения

    Зеленский встретился с военными на купянско-лиманском направлении

    Оптовая цена на дизтопливо в России обновила рекорд

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Квартиру профессора Джоржтаунского университета обокрали в Москве

    Возвращенный Киеву Турцией боец «Азова» снова возглавил подразделение

    Россиянка заплатила 1,5 миллиона рублей за визу США и осталась без поездки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости