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01:35, 30 сентября 2023Экономика

Британия захотела пересмотреть потолок цен на нефть из России

Минфин Британии: Лондон обсуждает с G7 пересмотр потолка цен на нефть из РФ

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Лондон обсуждает со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты ее пересмотра из-за изменений в мировой экономике. Об этом сообщила замглавы Минфина Великобритании Джоанна Пенн, передает агентство Reuters.

По словам Пенн, изначально ввод ограничений казался успешным решением, так как это должно было повысить расходы России на экспорт нефти и снизить ее доходы, при этом обеспечение энергоресурсами мирового рынка предполагалось оставить на том же уровне. Однако реакция России оказалась непредсказуемой.

«Мы должны продолжать следить за его (потолком цен — Прим. «Ленты.ру») эффективностью. Мы должны думать о том, как мы можем убедиться, как могут изменяться ответные меры и, соответственно, как ценовой порог и политика должны изменяться в ответ на это», — сказала замглавы Минфина Великобритании.

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    Александра Синицына
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