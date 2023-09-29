В США оценили возможность отказа от ценового потолка на российскую нефть

Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты считают, что ценовой потолок на нефть из России является полезным и жизнеспособным инструментом. «Нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся. Нет никаких изменений, о которых я мог бы объявить сегодня», — отметил он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные судоходных и страховых записей сообщала, что России удалось избежать влияния потолка цен на нефть, введенного странами Запада, в отношении большей части своего нефтяного экспорта.

22 сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил об ожидании средних экспортных цен на российскую нефть в 2024-2026 годах на уровне около 70 долларов за баррель. При этом уже к настоящему времени, как уточнил Решетников, стоимость российского сырья превысила ожидаемый в следующие годы уровень на 20 процентов.