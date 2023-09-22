В Минэке спрогнозировали цены на российскую нефть в 2024-2026 годах

Решетников: российская нефть в 2024-2026 годах будет стоить в районе 70 долларов

В Министерстве экономического развития (Минэке) ожидают экспортных цен на российскую нефть в районе 70 долларов за баррель в 2024-2026 годах. Такой прогноз дал глава ведомства Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, подобная оценка Минэка во многом является консервативной. Это объясняется тем, что уже к настоящему времени стоимость российской нефти в рублях превышает ожидаемый ведомством уровень примерно на 20 процентов.

В то же время средняя стоимость североморской марки Brent, согласно прогнозу, будет на уровне 83,5 доллара за баррель в 2023 году, а в 2024-м вырастет до отметки 85 долларов. При этом к 2026 году, как ожидают в ведомстве, котировки упадут до 76 долларов. Решетников уточнил, что подобная оценка «учитывает возможности балансировки в рамках ОПЕК+».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин допустил, что ненефтегазовые доходы в 2024 году могут составить две трети от объема поступлений федерального бюджета, который ожидается на уровне 35 триллионов рублей. При этом в 2025 и 2026 годах суммарные доходы страны сократятся до 33,5 и 34,1 триллиона рублей соответственно.