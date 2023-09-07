В России оценили вероятность пересмотра потолка цен на нефть

Бизнесмен Канищев: пересмотр потолка цен на нефть воспримут как провал санкций

Пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал антироссийских санкций, заявил управляющий директор компании ООО «РусЭнергоПроект» Максим Канищев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам бизнесмена, западные государства, вводя потолок цен на российскую нефть и заявляя о возможности его пересмотра, предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не произошло. Эксперт уточнил, что при таких условиях само обсуждение идеи изменения предельной цены будет воспринято как провал ограничительных мер против Москвы.

«Поэтому никакого пересмотра потолка ждать не стоит. Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше», — оценил вероятность специалист.

Ранее стало известно, что Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия отказались реагировать на подорожание российской нефти, отложив регулярный пересмотр потолка цен.