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17:39, 6 сентября 2023Экономика

Западные страны отказались реагировать на подорожание российской нефти

Reuters: ЕС и G7 отложили регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть

Фото: Curraheeshutter / Shutterstock / Fotodom

Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия отказались реагировать на подорожание российской нефти, отложив регулярный пересмотр потолка цен. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Механизм ограничения цен на российскую нефть был введен в декабре 2022 года, а с февраля 2023-го начали действовать аналогичные меры в отношении нефтепродуктов. Страны ЕС пообещали пересматривать верхние пределы цен на нефть и топливо каждые два месяца и, если сочтут нужным, корректировать их. G7 также заявлял, что будет обсуждать их изменение «по мере необходимости».

Однако G7 не пересматривала ограничение с марта, и источники агентства заявили, что у «Большой семерки» нет планов по корректировке механизма. По словам собеседников Reuters, хотя некоторые страны ЕС и выступали за повышение потолка цен, у США и членов G7 «мало желания вносить изменения».

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Западные страны не торопятся ужесточать ограничения против России, несмотря на то что из-за общего повышения мировых цен на нефть дорожает и основной экспортный сорт Urals. По данным Минфина России, его средняя стоимость в августе составила 74 доллара за баррель, что намного превышает потолок цен в 60 долларов за баррель. По данным аналитической компании LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля.

Кроме того, российские нефтяники нашли способы продавать нефть за рубеж, не пользуясь услугами западных перевозчиков и страховщиков, поэтому контролировать исполнения потолка цен на нефть Европе и G7 становится все труднее, добавляют журналисты.

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    Софья Ермакова
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