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16:12, 16 июня 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

Зеленский анонсировал вторую мирную конференцию по Украине

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй «саммит мира». Его слова приводит издание «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«У нас нет времени на долгосрочную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — сказал он.

Зеленский уточнил, что уже есть государства, желающие принять вторую мирную конференцию по Украине. По его словам, Киев начал переговоры с этими странами.

Ранее итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Так, в частности, в этом списке числятся США, государства Евросоюза, Швейцария и Турция.

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      Кристина Есикова
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