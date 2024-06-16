Зеленский анонсировал вторую мирную конференцию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй «саммит мира». Его слова приводит издание «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«У нас нет времени на долгосрочную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — сказал он.

Зеленский уточнил, что уже есть государства, желающие принять вторую мирную конференцию по Украине. По его словам, Киев начал переговоры с этими странами.

Ранее итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Так, в частности, в этом списке числятся США, государства Евросоюза, Швейцария и Турция.