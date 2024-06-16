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16:48, 16 июня 2024Мир

Глава Еврокомиссии высказалась о долгом пути к миру на Украине

Фон дер Ляйен: мир на Украине будет достигнут не за один шаг, это длинный путь
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Alessandro della Valle / Reuters

Настоящий и прочный мир на Украине не будет достигнут за один шаг, процесс деэскалации ситуации пройдет долгий путь. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита по Украине в Швейцарии заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мир на Украине не будет достигнут за один шаг, это будет длинный путь. Когда Россия будет готова к [заключению] мира на основе Устава ООН, [тогда и] наступит время, когда Россия присоединится к нашим мирным усилиям», — резюмировала она, также призвав Москву «прислушаться к посланию международного сообщества».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий, второй «саммит мира». «У нас нет времени на долгосрочную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — сказал он.

Итоговую декларацию саммита в Швейцарии поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Так, в частности, в этом списке числятся США, государства ЕС, Швейцария и Турция.

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      Виктория Кондратьева
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