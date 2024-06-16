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16:11, 16 июня 2024Экономика

Россия обогнала США по одному экономическому показателю

FT: в мае Россия опередила США по поставкам газа в Европу
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия опередила США по экспорту газа. О лидерстве России перед Соединенными штатами в одном из экномических показателей сообщает Financial Times (FT).

Издание, ссылаясь на данные консалтинговой компании ICIS, сообщило, что в сентябре 2022 года США обогнали Россию по поставке газа в Европу. Однако в мае 2024 года Россия превысила показания США.

Отмечалось, что в 2023 году поставки из США составляли 20 процентов импорта газа в Европу. В 2024 году же поставки сжиженного природного газа США составили 14 процентов, а России — 15 процентов.

Однако глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансеропе заявил, что Россия не сможет удерживать лидерство в этой отрасли. По его словам, на это будут влиять санкции, наложенные на Россию, а также развитие производства сжиженного природного газа в Соединенных Штатах.

В мае сообщалось, что Россия стала четвертой экономикой мира по одному показателю еще в 2021 году. Им стал паритет покупательной способности.

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