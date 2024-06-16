Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 16 июня 2024Россия

В Госдуме назвали конференцию по Украине декоративной

Депутат Алтухов заявил, что конференция по Украине носит декоративный характер

Фото: Imago / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов высказался о конференции по Украине в Швейцарии, проходившей 15-16 июня. В беседе с ТАСС он назвал ее декоративной.

«С самого начала было понятно, что созываемая Украиной конференция имеет декоративный характер, очевидно, что никакой переговорный процесс без России невозможен», — высказался он.

Алтухов также добавил, что мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом хочет только Россия. По мнению депутата, даже страны-участники конференции понимают, что в основу соглашения между Россией и Украиной должны лечь предложения российского президента Владимира Путина.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что вести переговоры о мирном разрешении конфликта без России невозможно. Она отметила, что на конференции в Швейцарии не будет достигнуто взаимопонимания между участниками.

14 июня Владимир Путин назвал два условия, при соблюдении которых Россия прекратит огонь в зоне СВО. Он заявил, что Украине нужно вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, отметил российский лидер, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Больше десятка стран отказались поддержать итоговый документ по Украине. Кто в их числе?

      На Украине жена сдала мужа-военного сотрудникам СБУ

      Глава Еврокомиссии высказалась о долгом пути к миру на Украине

      В Госдуме назвали конференцию по Украине декоративной

      Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе

      Несколько населенных пунктов российского региона подверглись атаке ВСУ

      ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино

      Американский футболист убежал от проститутки из номера отеля

      Возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за одну деталь в откровенном образе

      Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше