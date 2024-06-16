В Госдуме назвали конференцию по Украине декоративной

Депутат Алтухов заявил, что конференция по Украине носит декоративный характер

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов высказался о конференции по Украине в Швейцарии, проходившей 15-16 июня. В беседе с ТАСС он назвал ее декоративной.

«С самого начала было понятно, что созываемая Украиной конференция имеет декоративный характер, очевидно, что никакой переговорный процесс без России невозможен», — высказался он.

Алтухов также добавил, что мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом хочет только Россия. По мнению депутата, даже страны-участники конференции понимают, что в основу соглашения между Россией и Украиной должны лечь предложения российского президента Владимира Путина.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что вести переговоры о мирном разрешении конфликта без России невозможно. Она отметила, что на конференции в Швейцарии не будет достигнуто взаимопонимания между участниками.

14 июня Владимир Путин назвал два условия, при соблюдении которых Россия прекратит огонь в зоне СВО. Он заявил, что Украине нужно вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, отметил российский лидер, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.