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15:17, 16 июня 2024Мир

Президент Швейцарии назвала немыслимой идею переговоров по Украине без участия России

Президент Швейцарии Амхерд: переговоры по Украине без участия России немыслимы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Виола Амхерд

Виола Амхерд. Фото: Imago / Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Президент Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимой идею переговоров по Украине без участия России. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны», — высказалась глава государства на открытии саммита по Украине в Швейцарии.

Амхерд подчеркнула, что на текущем саммите не будет «окончательного взаимопонимания» и его достижение является вопросом будущих встреч.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на конференции по Украине в Швейцарии примерно 2,5 часа. Его примеру последовал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который уехал с конференции вслед за вице-президентом США Камалой Харрис в связи с внутриполитической повесткой.

14 июня президент России Владимир Путин озвучил два условия, при которых армия России прекратит огонь в зоне СВО. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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      Олег Давыдов
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