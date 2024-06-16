Канцлер ФРГ Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что политик уехал вслед за вице-президентом США Камалой Харрис в связи с внутриполитической повесткой.

Ранее на саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России. Уточняется, что речь идет о Саудовской Аравии, Турции и Кении. Представители вышеупомянутых стран полагают, что добиться значительного прогресса без диалога с Москвой не получится.

В июне Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией. Позицию страны озвучил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, подчеркнув, что на швейцарский саммит приглашены страны, которые готовы к диалогу.

