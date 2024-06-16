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13:23, 16 июня 2024Мир

Шольц досрочно покинул конференцию по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что политик уехал вслед за вице-президентом США Камалой Харрис в связи с внутриполитической повесткой.

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Ранее на саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России. Уточняется, что речь идет о Саудовской Аравии, Турции и Кении. Представители вышеупомянутых стран полагают, что добиться значительного прогресса без диалога с Москвой не получится.

В июне Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией. Позицию страны озвучил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, подчеркнув, что на швейцарский саммит приглашены страны, которые готовы к диалогу.

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      Екатерина Ештокина
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