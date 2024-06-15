Украина отказалась от прямых переговоров с Россией

Жовква: Украина не будет вести прямые переговоры с Россией

Украина не будет вести прямые переговоры с Россией. Об этом на конференции в Швейцарии заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква. Об этом сообщает 360.

«Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, которому посвящен саммит», — поведал Жовква. По его словам, на швейцарский саммит приглашены страны, которые готовы к диалогу.

Накануне, 14 июня, Жовква говорил, что Киев уже активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта. В нем возможно будет и участие российской стороны.