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22:54, 15 июня 2024Бывший СССР

Украина отказалась от прямых переговоров с Россией

Жовква: Украина не будет вести прямые переговоры с Россией

Фото: Denis Balibouse/Reuters

Украина не будет вести прямые переговоры с Россией. Об этом на конференции в Швейцарии заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква. Об этом сообщает 360.

«Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, которому посвящен саммит», — поведал Жовква. По его словам, на швейцарский саммит приглашены страны, которые готовы к диалогу.

Накануне, 14 июня, Жовква говорил, что Киев уже активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта. В нем возможно будет и участие российской стороны.

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